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Военный эксперт Виктор Литовкин расценивает попытку вывоза из России партии цезия-137 как стремление СБ Украины устроить провокацию в отношении нашей страны. Об этом аналитик рассказал «Звезде».

«Почему именно наш - потому что по цезию можно определить, чей он, кто его выработал. Специалисты возьмут этот цезий на анализ и выяснят, чей он. Во-вторых, он очень дорогой. Продать его - это бешеные деньги», - отметил Литовкин.

Специалист не исключил, что провокации со стороны Украины и ее западных союзников в какой-то момент могут перерасти в реальные действия.

«Это будет заражение местности, заражение воды и воздуха. Но им плевать на то, что кто получит. Вот они получили снаряды с урановым стержнем - понятно, что эти снаряды оставят после себя след, и на этой земле ничего расти не будет. Но они же их применяют. Ничего не жалко, в том числе и своего собственного населения», - заключил Литовкин.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД пресекли попытку вывоза из страны цезия-137.