ФСБ задержала пять человек, пытавшихся вывезти за рубеж 1 кг радиоактивного цезия-137

Против злоумышленников возбудили дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении к их контрабанде.

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Федеральная служба безопасности задержала пять человек, которые пытались вывезти за рубеж 1 кг радиоактивного Цезия-137 стоимостью $3,5 млн для его использования в зоне специальной военной операции.

Согласно сообщению ЦОС ФСБ РФ, злоумышленники действовали при координации гражданина Украины. Преступники планировали переместить радиоактивное вещество из России за рубеж и использовать его для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации Российской Федерации.

На данный момент злоумышленники задержаны и дают признательные показания. Против них возбудили уголовные дела о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении их к контрабанде.

Ранее российские спецслужбы задержали украинских диверсантов в Мелитополе, которые совершили покушение на должностных лиц в Запорожской области. Кроме этого, злоумышленники готовили теракт на железной дороге.