В США сообщили новые подробности гибели пассажиров пропавшего батискафа «Титан»

По словам профессора Марти, батискаф «Титан» разрушился за долю миллисекунды, так что его пять пассажиров даже не успели осознать, что погибнут.

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Пассажиры пропавшего при погружении на дно Атлантического океана батискафа «Титан» погибли быстро и безболезненно. Об этом сообщила телеканалу CNN профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти.

«Разрушение корпуса аппарата произошло невероятно быстро, всего за долю миллисекунды. Все это, вероятно, произошло до того, как люди внутри могли даже осознать, что есть проблема. Это было безболезненно», - сказала профессор.

По оценкам экспертов, шансов найти останки погибших почти нет. Однако Береговая охрана США продолжает исследование морского дна, чтобы получить информацию о причинах взрыва батискафа и составить хронологию произошедшего.

Напомним, о пропаже батискафа «Титан» с пятью пассажирами стало известно 18 июня. Спустя 105 минут после спуска к затонувшему «Титанику» связь с экипажем пропала. Позже на расстоянии 200 метров были найдены обломки подводного аппарата - посадочная рама и задняя крышка батискафа.

ВМС США сообщили, что в месте погружения батискафа зафиксировали взрыв при помощи датчиков, которые используют для обнаружения подводных судов. Эксперт Пол Хенкин объяснил, как затонул «Титан».