В ВМС США заявили о звуке разрушения корпуса «Титана» вскоре после его погружения

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Взрыв на подводной лодке «Титан» произошел вскоре после начала путешествия батискафа с пятью туристами и исследователями глубин к затонувшему «Титанику». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой источник в ВМС США.



Собеседник издания рассказал, что звук взрыв на «Титане» зафиксировали подводные датчики, которые ВМС США используют для обнаружения подводных лодок неприятеля.

«Сверхсекретная военная акустическая система обнаружения, предназначенная для обнаружения подводных лодок, услышала то, что по мнению ВМС США, было взрывом подводной лодки «Титан» через несколько часов после того, как подводная лодка начала свой рейс», - приводит издание слова специалистов, участвовавших в поисковой операции.

Напомним, что «Титан» пропал с радаров утром 18 июня через 1 час 45 минут после начала погружения к месту затонувшего «Титаника». Поисково-спасательная операция продолжалась пять дней, и закончилась обнаружением обломков «Титана», затонувшего в результате взрыва. Все находившиеся на борту судна туристы и исследователи погибли.

Ранее эксперты-подводники отмечали невозможность спасения пассажиров «Титана», так как в мире нет техники, способной найти и поднять затонувший батискаф на столь большой глубине. По словам контр-адмирал береговой охраны США Джона Могера, обломки «Титана» нашли на дне примерно в 488 метрах от носовой части «Титаника» на глубине в 4 км.