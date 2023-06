В стране и мире Эксперт Пол Хенкин объяснил, как затонул «Титан» Ирина Елагина Дмитрий Антипов На борту «Титана» к затонувшему «Титанику» хотел спуститься и британский миллионер Крис Браун, он уже купил билет и потребовал обратно свои 250 тысяч долларов, когда узнал, что управление батискафа основано на контроллерах для компьютерных игр. © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ABACA, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Компанию OceanGate Expeditions, которой принадлежал затонувший в Атлантике батискаф «Титан», предупреждали о возможной катастрофе. Об этом пишет сегодня The Wall Street Journal. При этом представители фирмы отказывались проводить независимую техническую экспертизу своего аппарата. Гибель пяти человек, которые находились внутри батискафа, официально подтверждена. Причем произошла она не из-за нехватки кислорода. Трагедия на глубине разыгралась мгновенно. Что известно о последней экспедиции «Титана», узнал Дмитрий Антипов. О гибели экипажа «Титана» начали говорить еще накануне, кислород, по оценкам экспертов, должен был закончиться вчера в 14.00 по московскому времени. Однако по обломкам батискафа, обнаруженным в 200 метрах от «Титаника», стало понятно, что причина гибели экипажа не связана с отсутствием воздуха в подводном аппарате. «Сегодня утром на морском дне был обнаружен хвостовой конус подводного аппарата Titan примерно в 200 метрах от носа "Титаника". Позже были найдены новые обломки. После консультации с экспертами объединенного командования было установлено, что они свидетельствуют о разрушении барокамеры. Мы сразу же оповестили родственников о случившемся», - сообщил контр-адмирал Джон Могер из Первого округа береговой охраны. Экипаж батискафа «Титан» стал жертвой явления, которое по научному называется имплозия. Выражаясь простым языком, имплозия - это взрыв вовнутрь. Это могло произойти из-за повреждения корпуса. Давление в кабине снизилось, а именно оно позволяло металлическому корпусу сопротивляться тяжести четырехкилометровой толщи воды. В считаные доли секунды подводный аппарат смяло, как банку из-под газировки. В этот момент у экипажа не было ни единого шанса. «Мы обнаружили пять различных крупных обломков, свидетельствующих о том, что это останки "Титана". Сначала мы нашли носовой конус, который находился за пределами отверстия под давлением. Затем мы обнаружили большое поле обломков, внутри которого нашли переднюю часть конуса напорного отверстия. Это был первый признак того, что произошла катастрофа. Вскоре после этого мы обнаружили второе поле обломков, поменьше, внутри него оказался другой конец напорного зала, кормовая часть и колпак, что, по сути, составляло всю конструкцию этого сосуда под давлением», - пояснил эксперт по подводным исследованиям Пол Хенкин. Экипаж батискафа состоял из пяти человек, за экскурсию к обломкам «Титаника» они заплатили по 250 тысяч долларов. Управлял подводным аппаратом лично Поль-Анри Наржеоле, основатель компании OceanGate, он и спроектировал подводный аппарат. Ранее британский миллионер Крис Браун рассказал The Sun, что купил билет, но после осмотра судна потребовал вернуть деньги. Его насторожило то, что «для балласта использовались старые строительные леса, а управление было основано на контроллерах для компьютерных игр». Режиссер Джеймс Кэмерон, когда снимал киноленту о крушении «Титаника», тоже спускался к его обломкам, но на российских аппаратах «Мир-1» и «Мир-2». Он уже высказал свои соболезнования родным и друзьям погибших исследователей, в том числе создателю российского глубоководного аппарата «Мир», который хорошо знал основателя OceanGate. «Я поражен, насколько эти две катастрофы похожи. Капитана "Титаника" тоже неоднократно предупреждали о льдах прямо по курсу, а он в безлунную ночь шел на полной скорости в ледяное поле. Это привело к гибели большого количества людей. И вот на том же самом месте происходит аналогичная трагедия, где предостережения не были услышаны», - отметил кинорежиссер Джеймс Кэмерон. Батискаф начал погружение к обломкам «Титаника» днем 18 июня. Спустя примерно полтора часа связь с подводным аппаратом пропала. При этом микрофоны на субмаринах США зарегистрировали звук взрыва. Ветераны американских ВМС публикуют в соцсетях заявления о том, что правительство США и сам Джо Байден давно знали о трагедии, но в то же время держали американских жителей в неведении, тем самым давая ложную надежду на чудо. Гибель экипажа «Титана» сегодня на первых полосах крупнейших мировых изданий. История уже успела обрасти мистическими деталями. Издание The New York Times вчера опубликовало статью про то, что жена Стоктона Раша, владельца пропавшего батискафа, является праправнучкой Исидора Штрауса и его жены Иды, погибших при крушении «Титаника». На месте, где разрушился «Титан», продолжают работать беспилотные подводные аппараты. Тела исследователей так и не нашли. Экспертное мнение и аналитика