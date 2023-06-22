Sky News: среди обломков в Атлантике найдены посадочная рама и задняя крышка батискафа

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Эксперт в области проведения поисково-спасательных операций Дэвид Мернс сообщил, что среди обнаруженных у берегов США обломков есть посадочная рама и задняя крышка подводного аппарата. Об этом пишет Sky News, уточняя, что Мернс получил сообщение в мессенджере WhatsApp от людей, непосредственно задействованных в поисках пропавшего батискафа.

Сам Мернс указал, что в сообщении фигурировало словосочетание «поле обломков». Он отметил, что такое выражение не использовалось бы, если бы был малейший шанс на спасение экипажа.

«Поле обломков подразумевает разрушение подводного аппарата... это действительно указывает на наихудший сценарий, то есть катастрофическую потерю - а это, в общем и целом, имплозия», - прокомментировал он.

Напомним, 22 июня в зоне поиска пропавшего батискафа были обнаружены неизвестные обломки. Береговая охрана США не уточнила, имеют ли они отношение к подводному аппарату, пропавшему в Атлантике в районе крушения «Титаника».