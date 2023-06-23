В стране и мире Россельхознадзор объяснил, что стало причиной отравления шаурмой в Братске Анастасия Бобылева Оказалось, что красноярские предприниматели без документов поставляли в кафе куриное мясо, именно оно оказалось просроченным. © Фото: ELENA SIKORSKAYA, Global Look Press Читайте нас на: В Россельхознадзоре назвали причину отравления людей шаурмой в кафе «Шаурму хочу» в Братске. Оказалось, что отравление сальмонеллой произошло из-за просроченного куриного мяса в наггетсах. Уточняется, что красноярские предприниматели поставляли мясо без документов. «По результатам лабораторных исследований, проведенных методом ПЦР, в пробах биологического материала пострадавших граждан и персонала кафе обнаружена ДНК сальмонелл. Предварительно, палочковидные бактерии обнаружили в соусах и курице», - передает РИА Новости сообщение Россельхознадзора по Иркутской области. Ведомство установило, что владелец заведения «Шаурму хочу» допустил использование продукции, не имеющей ветеринарной сопроводительной документации, что является нарушением ветеринарно-санитарных требований и принципа прослеживаемости продукции. Ему объявлено предостережение. Массовое отравление шаурмой случилось в Братске 14 июня. По последним данным, пострадали 103 человека, из них 46 человек были госпитализированы. Из-за случившегося суд приостановил деятельность кафе «Шаурму хочу» на неопределенный срок. Экспертное мнение и аналитика