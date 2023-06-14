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Десять жителей Братска попали в больницу после посещения кафе

Максим Крюков
07:33 14.06.2023
В управлении Роспотребнадзора по Иркутской области заявили, что пострадавшие связывают свое заболевание с продуктами питания, которые они приобретали в кафе «Шаурму хочу».
Десять жителей Братска попали в больницу после посещения кафе
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Братске Иркутской области зафиксировано массовое отравление после посещения кафе. К настоящему моменту госпитализированы десять человек, пятеро из них - дети. Об этом заявил глава региона Игорь Кобзев, добавив, что количество нуждающихся в медицинской помощи уточняется.

«Первый вызов был принят вчера утром, позднее в течение дня еще поступило больше десятка звонков в скорую. Медики сообщили, что все остальные обратившиеся в состоянии легкой и средней степени тяжести получают лечение амбулаторно», - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор Иркутской области отметил, что необходимо выяснить причину массового отравления и найти виновного в случившемся.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что пострадавшие связывают свое заболевание с продуктами питания, которые они приобретали в кафе «Шаурму хочу». Специалисты ведомства начали эпидемиологическое расследование, в рамках которого в заведении общепита были отобраны пробы пищевой продукции, воды, смывы с объектов окружающей среды.

Представители кафе пока никак не прокомментировали данный инцидент.

Ранее стало известно, что в Ульяновской области число умерших от отравления контрафактным сидром возросло до 16, а общее число отравившихся достигло 51. После громкого скандала в Роспотребнадзоре заявили об изъятии в 11 регионах более 37 тысяч литров напитка «Мистер сидр». Согласно заявлению ведомства, наибольшее количество изъятого напитка оказалось в Курганской области, Республике Удмуртия и Республике Крым.

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