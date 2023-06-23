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Суд закрыл кафе в Братске из-за массового отравления шаурмой

Ирина Елагина
09:48 23.06.2023
Деятельность кафе, продукцией которого отравились свыше 100 человек, приостановлена на неопределенный срок, пока владельцы не гарантируют безопасности заведения.
Суд закрыл кафе в Братске из-за массового отравления шаурмой
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Суд в Братске закрыл кафе, в котором 14 июня более 100 человек отравились шаурмой с сальмонеллой. С требованием о запрещении деятельности кафе, в котором не соблюдаются санитарный нормы, в суд обратилась прокуратура.

Как пояснили в прокуратуре Иркутской области, кафе закрыто на неопределенный срок в качестве обеспечительной меры «до принятия итогового решения по иску прокурора» и устранения допущенных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, что от некачественной шаурмы в Братске пострадали 103 человека, каждый второй с тяжелым отравлением оказался в больнице, порядка 40 человек по-прежнему находятся на стационарном лечении. Среди отравившихся есть и дети.

Санэпидрасследование показало наличие бактерий сальмонеллы в продуктах для начинки шаурмы - в курице и соусах. В отношении владельца кафе возбудили уголовное дело и взяли под домашний арест на время предварительного следствия.

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