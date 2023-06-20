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Число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 103

Ирина Елагина
13:38 20.06.2023
В больнице находятся 46 пострадавших от отравления шаурмой с сальмонеллой.
Число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 103
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Число пострадавших от отравления шаурмой с сальмонеллой в Братске достигло 103 человек. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обнародовало оперативные данные о последствиях приготовления некачественной шаурмы в одном из кафе Братска.

«Зарегистрировано 103 случая острой кишечной инфекции. Все пострадавшие употребляли продукты питания, приобретенные в кафе "Шаурму хочу"», - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В больницах Братска сейчас находятся 46 отравившихся горожан, в том числе девять детей.

Ранее иркутский губернатор сообщил, что 101 житель Братска обратился за медпомощью после отравления шаурмой, пришлось госпитализировать 51 пострадавшего. Вчера суд отправил владельца кафе на два месяца под домашний арест по уголовному делу о производстве, хранении и реализации продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

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