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Рейтинг одобрения Джо Байдена в преддверии выборов ушел в пике и снизился до рекордных 38%. Как говорят эксперты, шансы американского лидера быть переизбранным на второй срок тают на глазах. И для этого есть несколько причин: провальная экономическая политика, сомнения в адекватности 80-летнего президента и коррупционные скандалы.

Накануне новость об одобрении сенатом США потолка госдолга померкла на фоне рухнувшего Байдена из-за мешка с песком. В сети развернулись нешуточные баталии. Одни обсуждали реакцию выпускников академии ВВС, которые даже не обернулись, а другие - как падение отразится на рейтингах президента.

За последние четыре месяца они обновили новый антирекорд. 58% опрошенных по заказу CNN респондентов не поддерживают политику президента.

Тем временем, республиканцы, контролирующие Палату представителей, подобрались, как они уверены, к доказательству того, что Байден, будучи вице-президентом, получил взятку от иностранного лица в размере 5 миллионов долларов. Факт наличия такого документа признали в ФБР, заявив, что не могут проверить подлинность информации, озвученной осведомителем. Там предложили ознакомиться с ней лично, но в стенах бюро. Республиканцев это не устроило, и они пригрозили ФБР разбирательством по неуважению к конгрессу США.

«Мы выяснили, что Джо Байден лгал, когда говорил, что его семья никогда не получала денег от Китая. Он делал это, когда был вице-президентом. И мы нашли пятырех новых членов семьи Байдена, которые были вовлечены в эту схему. Мы видели это в Румынии, мы видели это в Китае, мы видели это в других странах», - утверждает член Палаты представителей Джеймс Комер.

В Washington Post признают, что, будучи вице-президентом, Джо Байден приезжал и выступал с речами, направленными на борьбу с коррупцией в Румынии и на Украине. И его сын Хантер Байден вел в это же время там бизнес. То, что республиканцы называют торговлей влиянием. Но поймать его за руку за четыре года не удалось даже назначенному Дональдом Трампом спецпрокурору.

«Я думаю, что ситуация будет продолжатся так же. Республиканцы будут предъявлять миру какие-то новые чудовищные преступления Байдена, но в целом это не будет иметь никакого эффекта, поскольку сейчас идет тот этап, который политтехнологи называют прививкой. Создается некое равнодушие к подобным материалам у избирателя», - считает политолог Александр Асафов.

Незамеченной в США осталась и история с домогательствами, в которых еще три года назад обвинила Байдена его помощница в офисе сенатора в 90-х годах. В начале этой недели Тара Рид дала пресс-конференцию в Москве и заявила, что больше не чувствует в США себя в безопасности. Кроме этого она осудила военную помощь Вашингтона Киеву и заявила, что будет просить о предоставлении российского гражданства.

«Американцы очень болезненно относят к разговорам о русофобии. Опросы показывают, что люди не поддерживают прокси-войну США на Украине. В этом году бюджет на оборону впервые превысил триллион долларов, когда экономика США рушится», - говорит стажер в офисе сенатора США Джо Байдена Тара Рид.

Инцидент с падением Байдена стал не единственным за последние сутки. Как сообщил позже кто-то из корреспондентов пула Белого дома, американский лидер ударился головой на выходе из вертолета. На вопрос, как он чувствует себя, он прокричал, что не будет сегодня отвечать на вопросы, и протанцевал.

Напомним, главным конкурентом Джо Байдена на предстоящих выборах лидера США может стать Дональд Трамп. В конце прошлого года он подал официальную заявку на выдвижение в президенты.