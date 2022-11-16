В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трамп подал официальную заявку на выдвижение в президенты США

Сергей Лебедев
05:16 16.11.2022
Он отправил документы в Федеральную избирательную комиссию.
Трамп подал официальную заявку на выдвижение в президенты США
© Фото: Stefani Reynolds, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Бывший американский лидер Дональд Трамп подал заявку на выдвижение в президенты США. Он уже отправил документы в Федеральную избирательную комиссию, чтобы баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

Вероятно, что соперником Дональда Трампа на предстоящих выборах станет действующий президент Джо Байден. Недавно в Белом доме подтвердили его планы выдвинуть свою кандидатуру.

При этом, по данным социологического опроса, большинство американцев не поддержат обе кандидатуры на выборах президента в 2024 году. Кредит доверия Трампа и Байдена крайне низкий.

Пока же Байден не подавал заявку на выдвижение. По некоторым данным, он с советниками активно обсуждает выдвижение своей кандидатуры на выборы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:07 В стране и мире
«Маловероятно, что это было запущено из России»: Байден об инциденте с ракетами в Польше
05:10 Армия
Видео
«Бандит» на передовой: морпехи ТОФ рассказали, как пес помогает им в ходе СВО
03:08 В стране и мире
Дуда: нет точных доказательств, кто выпустил упавшую в Польше ракету
23:49 В стране и мире
Белый дом запросил у Конгресса почти $38 млрд на помощь Украине
23:06 В стране и мире
Видео
Руины и осколки снарядов: кадры последствий ударов ВСУ по Киевскому району Донецка
Популярное
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Видео
«Платят достойно»: мобилизованные в зону СВО начали получать денежное довольствие
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.