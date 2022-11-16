Трамп подал официальную заявку на выдвижение в президенты США

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Бывший американский лидер Дональд Трамп подал заявку на выдвижение в президенты США. Он уже отправил документы в Федеральную избирательную комиссию, чтобы баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

Вероятно, что соперником Дональда Трампа на предстоящих выборах станет действующий президент Джо Байден. Недавно в Белом доме подтвердили его планы выдвинуть свою кандидатуру.

При этом, по данным социологического опроса, большинство американцев не поддержат обе кандидатуры на выборах президента в 2024 году. Кредит доверия Трампа и Байдена крайне низкий.

Пока же Байден не подавал заявку на выдвижение. По некоторым данным, он с советниками активно обсуждает выдвижение своей кандидатуры на выборы.