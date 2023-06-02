Байден ударился головой при выходе из вертолета на лужайке Белого дома

Ранее в тот же день американский президент упал на сцене в Колорадо.

© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Президент США Джо Байден ударился головой о дверной проем вертолета после возвращения из поездки в Колорадо, где упал на сцене. Об этом сообщает пул журналистов Белого дома.

Инцидент случился на лужайке Белого дома, куда приземлился президентский вертолет. Байден возвращался из поездки в Колорадо, где присутствовал на церемонии вручения дипломов академии ВВС США.

«Он ударился своей головой о дверной проем, выходя из вертолета», - цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее в тот же день Байден упал на сцене, споткнувшись о мешок с песком. Он не смог подняться сам, помогать президенту встать пришлось охранникам. Позже в Белом доме сообщили, что с Байденом все в порядке.