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Байден ударился головой при выходе из вертолета на лужайке Белого дома

Анна Касаткина
04:39 02.06.2023
Ранее в тот же день американский президент упал на сцене в Колорадо.
Байден ударился головой при выходе из вертолета на лужайке Белого дома
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Президент США Джо Байден ударился головой о дверной проем вертолета после возвращения из поездки в Колорадо, где упал на сцене. Об этом сообщает пул журналистов Белого дома.

Инцидент случился на лужайке Белого дома, куда приземлился президентский вертолет. Байден возвращался из поездки в Колорадо, где присутствовал на церемонии вручения дипломов академии ВВС США.

«Он ударился своей головой о дверной проем, выходя из вертолета», - цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее в тот же день Байден упал на сцене, споткнувшись о мешок с песком. Он не смог подняться сам, помогать президенту встать пришлось охранникам. Позже в Белом доме сообщили, что с Байденом все в порядке.

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