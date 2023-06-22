В Усмани увековечили память служившего в контрразведке «Смерш» Героя СССР Анищенкова

Открытие бюста Павла Анищенкова на Аллее Славы в Липецкой области приурочено к 80-летию создания контрразведки «Смерш» и предстоящему 70-летию регионального управления ФСБ.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

В Липецкой области на Аллее Славы в Усмани увековечили память Героя Советского Союза, служившего в контрразведке «Смерш», Павла Анищенкова.

Открытие приурочили к 80-летию создания контрразведывательной структуры «Смерш» и предстоящему юбилею регионального управления ФСБ, которое отметит 70 лет.

В годы Великой Отечественной войны Павел Анищенков получил несколько наград. Старший лейтенант служил в «Смерше», а затем в Липецком областном Управлении КГБ.

Контрразведка «Смерш» была создана 19 апреля 1943 года для борьбы со шпионами, диверсантами и террористами. В этом году она отмечает юбилей - 80 лет. В честь годовщины в апреле текущего года был рассекречен ряд документов.

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