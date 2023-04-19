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Пойманы 30 тысяч шпионов: в честь 80-летия впервые рассекречены документы контрразведки «Смерш»

Анна Касаткина
02:53 19.04.2023
Контрразведка «Смерш» была создана 19 апреля 1943 года для борьбы с шпионами, диверсантами и террористами.
Пойманы 30 тысяч шпионов: в честь 80-летия впервые рассекречены документы контрразведки «Смерш»
© Фото: ФСБ РФ
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ФСБ России к 80-летию контрразведывательной структуры «Смерш» показало ранее не публиковавшиеся документы о деятельности организации. Среди них, в частности, постановление совета народных комиссаров СССР о создании организации.

«Смерш» появился 19 апреля 1943 года. Название для организации (сокращение от «Смерть шпионам») предложил лично Иосиф Сталин. Возглавил структуру Виктор Абакумов из управления особых отделов НКВД СССР.

Как указывается в постановлении, в задачи организации входила борьба со шпионами и диверсантами, подрывной деятельностью иностранных разведок, антисоветскими элементами в рядах Красной Армии, предательством и изменой родине и другие задачи.

© ФСБ РФ
© ТРК «Звезда»

За годы войны организации удалось обезвредить 30 тысяч шпионов, 3,5 тысячи диверсантов и шесть тысяч террористов. Удалось создать и эффективную систему дезинформации противника, в основном, через радиоигры. За годы Великой Отечественной войны их провели 183. С их помощью арестовали более 400 сотрудников и агентов немецкой разведки, захватили большое количество шпионского снаряжения, оружия, диверсионных средств.

© ФСБ РФ

От ударов в спину армию и флот в годы войны «Смерш» уберег ценой жизни шести тысяч своих сотрудников.

Ранее ФСБ России рассекретила новые архивные документы о злодеяниях фашистов в Сталинграде. Немецко-фашистские оккупанты безнаказанно грабили мирное население, пользуясь беззащитностью женщин и детей. 

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