Пойманы 30 тысяч шпионов: в честь 80-летия впервые рассекречены документы контрразведки «Смерш»

Контрразведка «Смерш» была создана 19 апреля 1943 года для борьбы с шпионами, диверсантами и террористами.

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ФСБ России к 80-летию контрразведывательной структуры «Смерш» показало ранее не публиковавшиеся документы о деятельности организации. Среди них, в частности, постановление совета народных комиссаров СССР о создании организации.

«Смерш» появился 19 апреля 1943 года. Название для организации (сокращение от «Смерть шпионам») предложил лично Иосиф Сталин. Возглавил структуру Виктор Абакумов из управления особых отделов НКВД СССР.

Как указывается в постановлении, в задачи организации входила борьба со шпионами и диверсантами, подрывной деятельностью иностранных разведок, антисоветскими элементами в рядах Красной Армии, предательством и изменой родине и другие задачи.