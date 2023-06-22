Члены Коллегии Минобороны РФ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

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Члены Коллегии Министерства обороны Российской Федерации возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве.

Совместно с членами Коллегии Минобороны России в мероприятии также приняли участие ветераны ВС РФ. Присутствующие почтили память воинов, которые погибли на фронтах сражений Великой Отечественной войны, минутой молчания. Завершение церемонии состоялось торжественным прохождением маршем роты Почетного караула.

В этот день мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, проходят во всех военных гарнизонах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Мемориальная церемония возложения государственными лицами венков к Могиле Неизвестного Солдата является устоявшейся традицией. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - «Пост номер 1» - был установлен в 1997 году.

Ранее цветы к Могиле неизвестного солдата возложил президент России Владимир Путин.