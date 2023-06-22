В Воронеже открылся Мемориал Памяти защитникам Отечества
Ранее члены коллегии Минобороны России возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
© Видео: МРОО «Ветераны ВКР» © Фото: МРОО «Ветераны ВКР»
В Воронеже открылся Мемориал Памяти защитникам Отечества. Об этом сообщает межрегиональная общественная организация «Ветераны военной контрразведки».
Кроме этого, в честь Дня памяти и скорби члены коллегии российского оборонного ведомства возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Ранее это сделал и президент России Владимир Путин.
Также сообщается, что Путин почтил память павших защитников нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Он зажег свечу у монумента «Скорбь» в Музее Победы на Поклонной горе.