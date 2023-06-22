Луганская область присоединилась к акции «Свеча памяти»

Окопные свечи зажгли участники мемориальной акции, приуроченной к 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Луганская область присоединилась к мемориальной акции «Свеча памяти», посвященной 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Символом акции в ЛНР стала окопная свеча, подобная той, что горит в землянках бойцов, защищающих сейчас родную землю от украинских националистов.

Символично, что луганская акция «Свеча памяти» прошла у мемориального комплекса «Партизанская стоянка» в районе поселка Ивановка. Здесь в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои партизан и конной дивизии генерала Шаймуратова с фашистскими захватчиками.

Напомним, что сегодня в России отмечается 82-я годовщина начала Великой Отечественной войны и проходит всероссийская акция «Свеча памяти».

Тысячи поминальных свечей сегодня зажгли в Севастопольской бухте, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, у Главного храма ВС РФ и на российских воинских мемориалах.