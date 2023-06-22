В Севастополе в годовщину начала ВОВ зажгли 10 тысяч свечей памяти

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В Севастопольской бухте, где рано утром 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, проходит всероссийская акция «Свеча памяти». Корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко присоединилась к мемориальной акции.

На кадрах - мемориал Героической обороны Севастополя. Сегодня ночью здесь зажгли 10 тысяч свечей в память о героических защитниках Севастополя.

Участники мемориальной акции «Свеча памяти» выпустили бумажные кораблики в Севастопольскую бухту. Мало кто знает, что именно здесь, а не в Брестской крепости, началась Великая Отечественная война. В 3 часа 13 минут 22 июня 1941 года фашисты сбросили в бухту мины, чтобы блокировать в гавани корабли Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что накануне из Волгограда в Москву в Главный храм ВС РФ доставили частицу Вечного огня с Мамаева Кургана.