На Дворцовой площади в Петербурге прошла акция «Свеча памяти»
Участники акции изобразили мемориал «Разорванное кольцо» на Дворцовой площади.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Патриотическая акция «Свеча памяти» прошла на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в ночь на 22 июня.
Участники акции зажгли 80 тысяч свеч, которые изобразили мемориал «Разорванное кольцо», установленный на берегу Ладожского озера. Монумент является символом блокадного кольца, а разрыв посередине - Дорогу жизни.
Ранее тысячи свечей зажгли в Севастополе в годовщину начала Великой Отечественной войны. Участники ежегодной акции «Свеча памяти» выпустили бумажные кораблики в Севастопольскую бухту.