У стен Главного храма ВС РФ зажгли 1 418 свечей в годовщину начала ВОВ

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Великая Отечественная война стала самой кровавой и разрушительной в истории нашей страны. Ранним утром 22 июня 1941 года гитлеровские войска наносили удары по советским городам и селам. И сегодня в России и по всему миру вспоминают тот страшный день.

Эта капсула проделала путь почти в 1 000 километров. Внутри - Вечный огонь с главной высоты Великой Отечественной - Мамаева кургана. Из Волгограда его везли автомобилем, самолетом, а сюда, в Главный храм Вооруженных сил России, доставили на специально подготовленном для этого бронетранспортере.

Здесь же прошла панихида по каждому погибшему во время Великой Отечественной. Наша страна за годы войны потеряла 27 миллионов человек. Отдать дань памяти и помолиться за них пришли и те, кто сражается за Родину сейчас, в зоне спецоперации.

«У меня в той войне принимал участие прадед. Он погиб при блокаде Ленинграда. Но как погиб и при каких обстоятельствах, мы так и не смогли узнать. Мы сейчас завершаем то, что не смогли в свое время завершить наши предки. Они не до конца нацизм выбили, но мы доделаем это до конца», - сказал герой Российской Федерации, участник СВО Андрей Соловьев.

Ровно в 4 утра, именно в тот самый час, когда 82 года назад нацисты без предупреждения напали на нашу страну, в музейно-храмовом комплексе зажглись свечи.

Свечи зажгли от той самой частицы Вечного огня, которую привезли сюда с мемориального комплекса на Мамаевом кургане. Всего таких свечей 1 418. Символично, ведь именно столько дней длилась одна из самых кровопролитных войн в истории человечества. А место установки свечей тоже выбрали не случайно. В колбах хранится земля с мест захоронения наших солдат, которые защищали Родину в годы Великой Отечественной войны.

«Это самая короткая ночь в году. Но на самом деле эта ночь для нашей страны была самой длинной, и длилась она практически четыре года. Те люди, которые погибли и погибают за нашу страну сейчас - мы просто обязаны помнить и чтить их память. Вы знаете, все 100% детей из нашего центра получили согласие от родителей, вместо того чтобы спать, присутствовать сегодня на этом мероприятии», - рассказала директор учебно-патриотического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова.

А в Александровском саду в 4 утра зазвучал голос Юрия Левитана. Именно он 22 июня 1941 года первым сообщил о нападении нацистов на нашу страну. Под это сообщение легендарного советского диктора открылась «Вахта памяти».

У Музея Победы на Поклонной горе из 10 тысяч свечей участники акции выложили огненное изображение советского солдата - защитника столицы. Одновременно на фасаде главного здания музея появилась масштабная видеоинсталляция площадью почти 3 000 квадратных метров.

А на Крымской набережной столицы из 1 418 свечей выложили линию памяти. Свой огонек в память о боевых товарищах зажег и непосредственный участник тех трагических событий - ветеран Великой Отечественной войны Александр Хоменко. В этом году ему исполнилось 100 лет.

«Я рад тому, что наши люди независимо от того, где они находятся, вспоминают этот день с гордостью, что наша Россия была, остается великим государством, принадлежащим народу», - сказал ветеран.

«Свечу памяти» зажигали этой ночью по всей стране. В Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новороссийске и Севастополе появились огненные картины. В донской столице главной инсталляцией стал танк Т-34 с надписью «1943». В Нижнем из свечей выложили символ города - памятный знак «Трудовая доблесть России». А в двух городах-героях на Черноморском побережье - изображения солдат-освободителей.

Впервые памятные мероприятия прошли и на главной высоте Донбасса. На территории мемориального комплекса «Саур-Могила» зажгли 8 000 свечей.