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На участках дорог Шебекинского округа ввели временный запрет на движение автомобилей

Ян Брацкий
21:01 02.06.2023
Запрет введет по соображениям безопасности и будет действовать до 30 июня.
На участках дорог Шебекинского округа ввели временный запрет на движение автомобилей
© Фото: vvgladkov, Telegram
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Власти Белгородской области ввели временный запрет на движение автомобилей на отдельных участках дорог в Шебекинском городском округе. Нововведения коснутся участков дорог: Белгород - Шебекино - Волоконовка (от Разумного до Вознесеновки); Шебекино - Короча (от Вознесеновки до Дмитриевки); Шебекино - Неклюдово - Алексеевка (от Шебекино до Чураево); Маслова Пристань - Батрацкая Дача (от Масловой Пристани до Поляны). Запрет будет действовать до конца месяца. Данные меры введены в целях безопасности, уточнили власти.

Маршрутки, ранее двигавшиеся через Шебекино, теперь будут следовать по объездной дороге через Новый Оскол и Волоконовку. Перевозчики крупногабаритных грузов должны получить новые разрешения, пишет РИА новости.

Приграничный Шебекино в последние дни подвергается постоянным обстрелам со стороны украинских националистов. Террористы режима Зеленского прицельно бьют по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям. Часть населения пришлось эвакуировать в пункты временного размещения. Сегодня губернатор региона Вячеслав Гладков встретился с людьми, выслушал их опасения и пообещал помочь разобраться во всех проблемах. Со слов главы Белгородской области, мест в ПВР достаточно, нужды в открытии новых нет.

Накануне в Минобороны РФ представили хронологию событий при ночной атаке боевиков на Шебекино. Согласно заявлению оборонного ведомства, в атаке участвовали более 70 боевиков, бронетехника, пикапы и артиллерия. Военнослужащие «Западной» группировки войск нанесли артиллерийские удары, рассеяли и уничтожили противника. ВКС России нанесли ракетные удары по отступающим боевикам и их тылам.

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