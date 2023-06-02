Также в селе Новая Таволжанка пострадали два мирных жителя.

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Сегодня вечером обстрелу украинских боевиков подвергся Шебекинский городской округ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в селе Новая Таволжанка после прилета 40 артиллерийских снарядов пострадали два мирных жителя.

«У одного мужчины осколочное ранение бедра, у второго - контузия. Сейчас их вывозят на бронеавтомобиле в городскую больницу №2», - заявил глава региона.

Кроме того, Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино от попадания снаряда загорелось промышленное предприятие. На место ЧП уже выехали пожарные.

Напомним, что накануне националисты выпустили более 850 снарядов по Шебекинскому городскому округу. В Шебекино сейчас нет воды и электричества.