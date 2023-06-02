В стране и мире Гладков заявил о достаточном количестве мест в региональных ПВР Ян Брацкий Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообщался с местными жителями и пообещал решить все их проблемы. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Власти Белгородской области готовы к любым сложным ситуациям, необходимости в открытии дополнительных пунктов временного размещения нет. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал корреспонденту «Звезды». «У нас пункты временного размещения в Белгородской области развернуты более года в каждом муниципальном образовании. У нас более 15 тысяч мест сейчас есть свободных. Поэтому нам разворачивать ничего не надо, мы готовы к любой ситуации», - отметил Гладков. Глава региона пообщался с местными жителями, которых эвакуируют из-под обстрелов украинских националистов, пообещав решить все их бытовые проблемы. «Мы рядом и будем решать все проблемы, которые сейчас будут у людей возникать. Был ночью на месте обстрелов, каждый день бываю. Стреляют по мирным жителям», - добавил губернатор. Ранее Вячеслав Гладков заявил, что за вчерашний день в Шебекинский округ прилетело более 850 украинских снарядов. Это максимальный показатель с начала обстрелов боевиков киевского режима, добавил он. Накануне в Минобороны сообщили, что в атаке на Шебекино участвовали до 70 украинских террористов, танки, пикапы и бронемашины. Попытка прорыва была пресечена. Экспертное мнение и аналитика