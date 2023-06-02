В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Гладков заявил о достаточном количестве мест в региональных ПВР

Ян Брацкий
17:04 02.06.2023
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообщался с местными жителями и пообещал решить все их проблемы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Власти Белгородской области готовы к любым сложным ситуациям, необходимости в открытии дополнительных пунктов временного размещения нет. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал корреспонденту «Звезды».

«У нас пункты временного размещения в Белгородской области развернуты более года в каждом муниципальном образовании. У нас более 15 тысяч мест сейчас есть свободных. Поэтому нам разворачивать ничего не надо, мы готовы к любой ситуации», - отметил Гладков.

Глава региона пообщался с местными жителями, которых эвакуируют из-под обстрелов украинских националистов, пообещав решить все их бытовые проблемы.

«Мы рядом и будем решать все проблемы, которые сейчас будут у людей возникать. Был ночью на месте обстрелов, каждый день бываю. Стреляют по мирным жителям», - добавил губернатор.

Ранее Вячеслав Гладков заявил, что за вчерашний день в Шебекинский округ прилетело более 850 украинских снарядов. Это максимальный показатель с начала обстрелов боевиков киевского режима, добавил он. Накануне в Минобороны сообщили, что в атаке на Шебекино участвовали до 70 украинских террористов, танки, пикапы и бронемашины. Попытка прорыва была пресечена.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:38 В стране и мире
Белый дом: США готовы к мерам контроля над вооружением с участием всей «ядерной пятерки»
17:20 В стране и мире
Видео
Гладков пообещал договориться об ипотечных каникулах
16:51 В стране и мире
В Шебекино отсутствует электричество и водоснабжение
16:35 В стране и мире
Пушилин: в результате обстрелов Макеевки, Донецка и Александровки погибли три человека
16:27 В стране и мире
Пресс-служба Михалкова опровергла госпитализацию режиссера
Популярное
Видео
Путин сказал, что Дед Мороз главнее его
Видео
Чернышенко перед Мишустиным кинул на пол российский планшет
Видео
Байден рухнул на церемонии выпускников академии ВВС США
Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле
Телеканал из США выдал рухнувший дом в Айове за последствия атаки дрона в Москве
ИИ решил уничтожить оператора в армии США, чтобы тот не мешал ему поражать цель
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.