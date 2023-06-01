Опубликовано видео артиллерийских ударов по украинским террористам рядом с Шебекино

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Военнослужащие «Западной» группировки войск сорвали новую попытку киевского режима провести теракт против гражданского населения города Шебекино в Белгородской области. Как сообщили в Минобороны РФ, в 03:57 после часового интенсивного артиллерийского обстрела международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино» на российско-украинской границе и жилых кварталов населенного пункта Новая Таволжанка, противник в составе трех боевых бронированных машин, четырех пикапов и 30-ти боевиков предпринял попытку атаки в направлении Волчанск, международный автомобильный пункт пропуска «Шебекино».

Огнем артиллерии Западного военного округа противнику нанесено поражение, уничтожены боевая бронированная машина и до десяти боевиков. Националисты отошли в направлении Плетеневки. Кроме того, террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию Российской Федерации вдоль левого берега реки Северский Донец в направлении Гатищево, Новая Таволжанка. Украинские террористы подорвались на минном поле, а их остатки уничтожены российской артиллерией.

В это же время, еще одна украинская террористическая группа, состоящая из 20 боевиков на двух боевых бронированных машинах выдвигалась по правому берегу Северского Донца к Новой Таволжанке. В ходе стрелкового боя с подразделениями прикрытия Госграницы Западного военного округа она была рассеяна. Противник потерял восемь боевиков и боевую бронированную машину.

В 04:45 подразделения прикрытия Госграницы Западного военного округа были усилены бронегруппой. В 04:57 нанесено на территории Украины два удара армейской авиацией ВКС России по резервам противника в районах Огурцово и Гатище. С 06:05 до 06:45 украинские террористические формирования, нарастив усилия, предприняли еще одну попытку прорыва на территорию Российской Федерации из районов Плетеневки и Волчанска. Всего в атаке участвовали до 70 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один грузовик.

С 06:10 до 06:50 по противнику нанесен удар тяжелыми огнеметными системами, ракетными войсками и артиллерией Западного военного округа, в результате которого враг понес потери и отошел в направлении Жовтневое. В ходе боя украинские террористы потеряли 12 боевиков, две боевые бронированные машины и пикап. С 07:00 до 09:50 по отступающим террористам и резервам противника нанесено девять ударов армейской авиации ВКС России в районах населенных пунктов Огурцово, Плетеневка, Старица и Волчанск.

Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и один пикап.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.