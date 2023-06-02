МИД изучит заявление Салливана по ДСНВ

Ранее Белый дом заявил о готовности к участию в новых многосторонних усилиях по контролю над вооружениями.

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В российском внешнеполитическом ведомстве изучают заявление советника президента США Джейка Салливана по ДСНВ, реакция на него будет озвучена завтра. Об этом «Звезде» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности США к участию в новых многосторонних усилиях по контролю над вооружениями. Вашингтон акцентировал внимание на том, что под этим стоит понимать участие ведущих ядерных держав. Помимо США и России, за стол должны сесть лидеры Китая, Великобритании и Франции.

Накануне Госдеп США заявил о прекращении передачи Москве информации в рамках ДСНВ. Вашингтон также отзывает выданные ранее визы российским инспекторам и не планирует их выдавать в дальнейшем.