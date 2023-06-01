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Госдеп США заявил о прекращении передачи России информации в рамках ДСНВ

Ян Брацкий
22:27 01.06.2023
Президент Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля во время послания к Федеральному собранию.
Госдеп США заявил о прекращении передачи России информации в рамках ДСНВ
© Фото: Артур Габдрахманов, Sputnik РИА Новости
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Вашингтон прекратил передавать Москве информацию в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщил Госдеп США.

«США с 1 июня прекращают передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ», - цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Штаты также отзывают выданные ранее российскими специалистами визы для проведения инспекций и не намерены выдавать новые. США также перестают предоставлять Москве телеметрическую информацию о пусках американских МБР и ракет с подводных лодок.

В конце апреля группа сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение конгресса законопроект о выходе Вашингтона из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. По мнению инициаторов, решение Белого дома продлить ДСНВ было ошибочным, он якобы сковал США и союзников. Республиканцы намерены «продавить» новый закон, в котором будут учтены все виды ядерного оружия. Кроме того, стороной договора планируют сделать Китай.

Что касается возможных переговоров по вопросу контроля над вооружениями, то они просто не ведутся, констатировал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле возложили ответственность за это на американские власти.

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