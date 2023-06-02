В посольстве России назвали единственный способ возобновить действие ДСНВ

Заявления американской стороны не имеют ничего общего с реальными причинами кризиса вокруг ДСНВ, отметили в дипмиссии.

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Американские контрмеры в контексте Договора о сокращении стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ) не изменят российскую позицию, возобновить его можно только в случае отказа США от намерения нанести РФ «стратегическое поражение». Об этом говорится в сообщении посольства России в Вашингтоне.

«Мы приняли к сведению объявленные США контрмеры в контексте ДСНВ. Однако они никак не повлияют на российскую позицию», - отмечается в сообщении.

Там отметили, что американские заявления не имеют ничего общего с реальными причинам кризиса вокруг ДСНВ, а Россия неоднократно приводила исчерпывающие юридические обоснования своему выходу из договора. Возобновление действия Договора возможно лишь при отказе США от враждебного курса по отношению к России, добавили в дипмиссии.

В посольстве также подчеркнули, что РФ ответственно подходит к своим обязательствам в сфере контроля надо вооружениями и продолжает придерживаться центральных ограничений Договора на численность СНВ для предсказуемости и стабильности в ядерной сфере.

Ранее в Госдепе заявили о прекращении с 1 июня передаче Москве информации в рамках ДСНВ. Штаты также отзывают выданные ранее российскими специалистами визы для проведения инспекций, перестают предоставлять Москве телеметрическую информацию о пусках американских МБР и ракет с подводных лодок.