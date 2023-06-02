Белый дом: США готовы к мерам контроля над вооружением с участием всей «ядерной пятерки»

Джейк Салливан уточнил, что под «ядерной пятеркой» имеет в виду Россию, Соединенные Штаты, Китай, а также Британию с Францией.

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовы к участию в новых многосторонних усилиях по контролю над вооружениями. Под этим следует понимать и меры с участием первых пяти ядерных держав - России, США, Китая, Британии и Франции.

Салливан добавил, что Америка готова придерживаться количественных ограничений ДСНВ на число ядерных зарядов, пока то же самое делает Россия.

Также он выразил готовность вести диалог с Москвой относительно архитектуры контроля над вооружениями после истечения ДСНВ. Советник американского президента отметил, что США будут уведомлять Россию о пусках межконтинентальных баллистических ракет и ядерных учениях.

Кроме того, по его словам, США считают, что нет необходимости наращивать ядерный арсенал количественно, чтобы превосходить всех вместе взятых противников, а вместо этого делают ставку на его качество.