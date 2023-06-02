В Шебекино отсутствует электричество и водоснабжение

За 1 июня украинские боевики выпустили более 850 снарядов по Шебекинскому городскому округу.

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В Шебекино нет воды и электричества. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Также он сообщил, что за вчерашний день по Шебекинскому городскому округу противником было выпущено более 850 снарядов. Это пик интенсивности обстрелов с самого их начала.

Ранее жители Шебекино рассказали нашему телеканалу, как они остались без ничего и были вынуждены покинуть обстреливаемый артиллеристами киевского режима город.

А корреспондент «Звезды» показала автомобиль в Масловой Пристани, в котором сегодня погибли две женщины.