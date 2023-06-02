Гладков заявил, что вчера в Шебекинский округ прилетело более 850 украинских снарядов

Губернатор Белгородской области отметил, что это максимальный показатель для региона с начала обстрелов.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за вчерашний день в Шебекинской городской округ прилетело более 850 снарядов, запущенных боевиками киевского режима. Об этом сообщает ТАСС.

Гладков добавил, что это максимальный показатель с самого начала украинских обстрелов.

Ранее «Звезда» показала кадры с последствиями украинских ударов по Шебекино.

Также наша корреспондент показала автомобиль, в котором погибло два человека в Масловой Пристани.