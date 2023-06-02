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Корреспондент показала автомобиль, в котором погибло два человека в Масловой Пристани

Тимур Шерзад
Дария Сенникова
13:20 02.06.2023
Причиной смерти двух мирных женщин стали осколочные ранения - это результат работы украинской артиллерии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Корреспондент «Звезды» Дария Сенникова работает в Масловой Пристани - там, где погибли люди от украинского обстрела. 

«По этой дороге в Масловой Пристани сегодня многие жители Шебекино покидают свой город из-за непрекращающихся обстрелов. В этом автомобиле ехали две женщины, они погибли», - прокомментировала корреспондент.

В другой машине ехали двое мужчин. Они пострадали от вражеской артиллерии. Один получил осколочное ранение грудной клетки, другой - ранение нижних конечностей. Оба доставлены в больницу в тяжелом состоянии. 

Ранее жительница Шебекино рассказала «Звезде» про обстрелы украинской артиллерией и эвакуацию.

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