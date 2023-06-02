«Остались без ничего»: жители Шебекино рассказали, как под обстрелами покидали город

Жители Шебекино размещаются в пунктах временного пребывания в Белгороде. Семьи с детьми власти отправляют дальше - в Пензу, Липецкую область. На въезде в сам город сейчас действует особый пропускной режим.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Виталий Никулин побывал у одного из пунктов временного размещения, который располагается в спорткомплексе Белгородского государственного университета. Накануне ночью туда стали прибывать первые люди. Многие из них не понимают, что делать с кредитными обязательствами и с коммунальными платежами. В зоне обстрелов остались дома людей и участки.

«Мы вчера уехали и не знаем, что там осталось. Мы уезжали под обстрелами. Вот сейчас остались две машины хорошие. Надо забрать, на одной выехали, две остались. Дом стоит как три года. Только ипотеку выплатили, еще на 15 лет ипотека, не знаем, что нам предложат. Сейчас мы остались без работы, мы остались без ничего пока в данный момент», - рассказывают местные жители.

В Минобороны вчера сообщили, что в атаке на Шебекино участвовали до 70 украинских боевиков, танки, пикапы и бронемашины.