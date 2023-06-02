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Суд оставил Галкина* и Слепакова* в статусе иноагентов

Дмитрий Трунов
12:35 02.06.2023
Ранее сегодня аналогичное решение суд принял по иску блогера Ильи Варламова*.
Суд оставил Галкина* и Слепакова* в статусе иноагентов
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Артист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) не смог оспорить статус иностранного агента в суде. Замоскворецкий суд Москвы отказал юмористу в удовлетворении его иска к Минюсту.

Представитель артиста аргументировал его иск тем, что Галкин* не политик, а его доходы за рубежом - это средства от концертов. Точка зрения Минюста в суде состояла в том, что Галкин* действует под иностранным влиянием.

Максима Галкина* признали иностранным агентом в сентябре 2022 года. Минюст указал тогда, что он получил деньги с Украины, и охарактеризовал его деятельность как политическую. Артист покинул Россию после начала спецоперации на Украине и после этого резко высказывался против ее проведения.

Позже певица Алла Пугачева обратилась к Минюсту c просьбой признать ее тоже иноагентом. Соответствующий пост артистка выложила в своей соцсети. По словам Пугачевой, она согласна с высказываниями своего мужа Максима Галкина*.

Ранее сегодня аналогичные решения суд принял по искам шоумена Семена Слепакова* и блогера Ильи Варламова* (признаны в РФ иноагентами).

* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.

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