В Минюсте сообщили, что Максим Галкин* включен в реестр физлиц-иноагентов
В сведениях об иностранных источниках на сайте ведомства указана Украина.
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Известный артист Максим Галкин* включен в реестр физлиц-иноагентов. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции Российской Федерации.
В сведениях об иностранных источниках на сайте ведомства указана Украина.
Ранее Черемушкинский суд Москвы признал законным внесение в список иностранных агентов бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова**. Одна из сторон заявила, что одной из причин признания Венедиктова иноагентом стало финансирование из-за границы работодателя бывшего главреда «Эха Москвы».
*Максим Галкин - признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.
* *Алексей Венедиктов - признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.