В стране и мире В Минюсте сообщили, что Максим Галкин* включен в реестр физлиц-иноагентов Игнат Далакян В сведениях об иностранных источниках на сайте ведомства указана Украина. © Фото: Anton Gyngazov Russian Look Globallookpress Читайте нас на: Известный артист Максим Галкин* включен в реестр физлиц-иноагентов. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции Российской Федерации. В сведениях об иностранных источниках на сайте ведомства указана Украина. Ранее Черемушкинский суд Москвы признал законным внесение в список иностранных агентов бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова**. Одна из сторон заявила, что одной из причин признания Венедиктова иноагентом стало финансирование из-за границы работодателя бывшего главреда «Эха Москвы». *Максим Галкин - признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ. * *Алексей Венедиктов - признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика