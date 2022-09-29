Пугачева снова покинула Россию вместе с детьми

Сообщается, что автомобиль, якобы принадлежащий певице, вначале заехал на территорию VIP-терминала «Внуково-3», а через некоторое время выехал обратно.

© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Певица Алла Пугачева вновь покинула Россию после августовского возвращения. Она уехала вместе с детьми, и обратного билета ни у кого из них нет.

«Известия» со ссылкой на собственные источники сообщают, что автомобиль, якобы принадлежащий Пугачевой, вначале заехал на территорию VIP-терминала «Внуково-3», а через некоторое время выехал обратно. По предварительным данным, исполнительница улетела вместе с детьми в Израиль.

Ранее Пугачева обращалась к Минюсту, чтобы ее, как и ее супруга шоумена Максима Галкина*, объявили иноагентом. Критиковала она также и политику российского правительства.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.