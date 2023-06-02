Суд не стал снимать с блогера Варламова* статус иноагента

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Блогеру Илье Варламову* (признан в РФ иноагентом) не удалось оспорить в суде включение в список иностранных агентов. Замоскворецкий суд Москвы отказал в удовлетворении его иска к Минюсту, сообщает ТАСС.

Иск Варламова был зарегистрирован в суде 15 мая. Ответчиком по нему значилось Министерство юстиции Российской Федерации.

Минюст внес блогера в список иноагентов в марте. В мотивировке этого решения было указано, что тот распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике и получал поддержку от иностранных источников.

Варламов покинул страну после начала спецоперации на Украине.

Иски об оспаривании статуса иноагента подали также шоумены Максим Галкин*, Семен Слепаков* и певица Земфира Рамазанова*

*- физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.