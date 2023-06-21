Безопасность Родины, новое вооружение и опыт СВО: о чем говорили Путин и Шойгу на встрече с молодыми офицерами в Кремле

Владимир Путин провел торжественную встречу с лучшими выпускниками военных вузов в Кремле. Они - настоящее и будущее российских вооруженных сил, лицо нашей армии.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Пресс-служба Президента России

Несколько сотен молодых офицеров, с отличием закончивших высшие военно-учебные заведения, в Георгиевском зале Кремля приветствовал Верховный главнокомандующий президент России Владимир Путин. Глава государства отметил - выпускникам предстоит возглавить войсковые подразделения в крайне непростое для страны время.

Офицерский авторитет - это мужество, самоотдача, готовность вести за собой боевых товарищей, забота о тех, кто бок о бок сражается за Родину. Требования сегодняшнего дня обязывают совершенствовать и укреплять армию. Безопасность страны сегодня безусловный приоритет.

«Важнейшая задача здесь - развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности», - сказал президент РФ.

Особое внимание Владимир Путин уделил образцам вооружений, которые наиболее востребованы в районах проведения СВО.

«В ходе специальной военной операции огромный вклад в решение боевых задач вносят новейшие образцы бронетехники, ударные ракетные и авиационные комплексы, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Их производство и совершенствование, безусловно, будет продолжено», - добавил глава государства.

Среди выпускников представители всех видов и родов войск. Армии и флоту, как говорит президент, предстоит решать боевые задачи, а значит, к офицерскому корпусу особые требования.

«Сплоченность, слаженность, единство воли бойцов и их умение побеждать достигаются упорной, неустанной работой командира с каждым солдатом или матросом. Это особенно важно в боевой обстановке. Уверен, что вы это хорошо понимаете и своей службой будете подтверждать слова великого Суворова: "Жизнь и доблесть офицера - в победе!"», - подчеркнул российский лидер.

С напутствием к выпускникам обратился и Сергей Шойгу.

«Вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время, когда решается судьба нашей Родины, определяется ее геополитическое будущее. Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытаясь ее сломить. Вводятся бесконечные санкции, провоцируются беспорядки и военные конфликты в сопредельных государствах, оказывается огромная военная помощь киевскому режиму», - сказал Шойгу.

Глава Минобороны России добавил, что выпускники приступают к практической деятельности в войсках в жестких условиях. От них потребуются профессионализм, максимальная самоотдача, умение оперативно принимать нестандартные решения и брать на себя ответственность.

«Высоко несите честь и добрую славу своих учебных заведений. Руководство страны может быть уверено, что наши Вооруженные Силы сделают все для обеспечения военной безопасности и суверенитета страны», - добавил Шойгу.

Большинство из выпускников - потомственные военные, те, кто пришел на службу, вдохновляясь и гордясь примером матерей и отцов.

«Еще в период службы в ВМФ моего отца, офицера-подводника, твердо решил посвятить службу Отечеству и ВМФ. В стенах ВМА расширил кругозор, что, уверен, позволит эффективно применять знания на практике», - рассказал Артем Васетинский, выпускник Военно-морской академии им. Н.Г.Кузнецова.

Не отступая от традиций, в кулуарах после официальной части диалог тет-а-тет с президентом. Один из офицеров внезапно снял свои часы и подарил Путину.

Илья Мельников один из немногих, у кого за плечами большой практический опыт: прошел службу от старшего летчика до командира эскадрильи бомбардировочной авиации. Но сегодня он тоже среди выпускников - ведь знаний много не бывает.

«Так получилось, с детства смотрел в небо, мечтал о полетах. Сам я из обычной крестьянской семьи - из деревни. Волею судьбы получилось добиться достижения мечты. Всем хочу сказать "дерзайте, мечты сбываются". Больше всего нравится романтика, летчики видят то, что не видят люди на земле», - рассказал Илья Мельников, выпускник Военно-воздушной академии им. Н.Е Жуковского и Ю.А. Гагарина.

Для кого-то будущее место службы уже известно. Кто-то все еще ждет своего назначения. Но, однозначно, в рядах интеллектуальной элиты вооруженных сил достойное пополнение.

Напомним, в ходе встречи с выпускниками военных вузов в Кремле Путин заявил об отсутствии шансов у противника на успешное наступление. Более того, добавил глава государства, боевые потери в будущем могут лишить Украину армии. На сегодняшнюю ночь ВС РФ уничтожили 245 украинских танков и 678 бронемашин, добавил президент.