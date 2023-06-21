Армия Армия Армия

Безопасность Родины, новое вооружение и опыт СВО: о чем говорили Путин и Шойгу на встрече с молодыми офицерами в Кремле

Россина Бодрова
22:40 21.06.2023
Владимир Путин провел торжественную встречу с лучшими выпускниками военных вузов в Кремле. Они - настоящее и будущее российских вооруженных сил, лицо нашей армии.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Пресс-служба Президента России
Читайте нас на:

Несколько сотен молодых офицеров, с отличием закончивших высшие военно-учебные заведения, в Георгиевском зале Кремля приветствовал Верховный главнокомандующий президент России Владимир Путин. Глава государства отметил - выпускникам предстоит возглавить войсковые подразделения в крайне непростое для страны время.

Офицерский авторитет - это мужество, самоотдача, готовность вести за собой боевых товарищей, забота о тех, кто бок о бок сражается за Родину. Требования сегодняшнего дня обязывают совершенствовать и укреплять армию. Безопасность страны сегодня безусловный приоритет.

«Важнейшая задача здесь - развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности», - сказал президент РФ. 

Особое внимание Владимир Путин уделил образцам вооружений, которые наиболее востребованы в районах проведения СВО.

«В ходе специальной военной операции огромный вклад в решение боевых задач вносят новейшие образцы бронетехники, ударные ракетные и авиационные комплексы, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Их производство и совершенствование, безусловно, будет продолжено», - добавил глава государства.

Среди выпускников представители всех видов и родов войск. Армии и флоту, как говорит президент, предстоит решать боевые задачи, а значит, к офицерскому корпусу особые требования.

«Сплоченность, слаженность, единство воли бойцов и их умение побеждать достигаются упорной, неустанной работой командира с каждым солдатом или матросом. Это особенно важно в боевой обстановке. Уверен, что вы это хорошо понимаете и своей службой будете подтверждать слова великого Суворова: "Жизнь и доблесть офицера - в победе!"», - подчеркнул российский лидер.

С напутствием к выпускникам обратился и Сергей Шойгу.

«Вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время, когда решается судьба нашей Родины, определяется ее геополитическое будущее. Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытаясь ее сломить. Вводятся бесконечные санкции, провоцируются беспорядки и военные конфликты в сопредельных государствах, оказывается огромная военная помощь киевскому режиму», - сказал Шойгу.

Глава Минобороны России добавил, что выпускники приступают к практической деятельности в войсках в жестких условиях. От них потребуются профессионализм, максимальная самоотдача, умение оперативно принимать нестандартные решения и брать на себя ответственность.

«Высоко несите честь и добрую славу своих учебных заведений. Руководство страны может быть уверено, что наши Вооруженные Силы сделают все для обеспечения военной безопасности и суверенитета страны», - добавил Шойгу.

Большинство из выпускников - потомственные военные, те, кто пришел на службу, вдохновляясь и гордясь примером матерей и отцов.

«Еще в период службы в ВМФ моего отца, офицера-подводника, твердо решил посвятить службу Отечеству и ВМФ. В стенах ВМА расширил кругозор, что, уверен, позволит эффективно применять знания на практике», - рассказал Артем Васетинский, выпускник Военно-морской академии им. Н.Г.Кузнецова.

Не отступая от традиций, в кулуарах после официальной части диалог тет-а-тет с президентом. Один из офицеров внезапно снял свои часы и подарил Путину.

Илья Мельников один из немногих, у кого за плечами большой практический опыт: прошел службу от старшего летчика до командира эскадрильи бомбардировочной авиации. Но сегодня он тоже среди выпускников - ведь знаний много не бывает.

«Так получилось, с детства смотрел в небо, мечтал о полетах. Сам я из обычной крестьянской семьи - из деревни. Волею судьбы получилось добиться достижения мечты. Всем хочу сказать "дерзайте, мечты сбываются". Больше всего нравится романтика, летчики видят то, что не видят люди на земле», - рассказал Илья Мельников, выпускник Военно-воздушной академии им. Н.Е Жуковского и Ю.А. Гагарина.

Для кого-то будущее место службы уже известно. Кто-то все еще ждет своего назначения. Но, однозначно, в рядах интеллектуальной элиты вооруженных сил достойное пополнение.

Напомним, в ходе встречи с выпускниками военных вузов в Кремле Путин заявил об отсутствии шансов у противника на успешное наступление. Более того, добавил глава государства, боевые потери в будущем могут лишить Украину армии. На сегодняшнюю ночь ВС РФ уничтожили 245 украинских танков и 678 бронемашин, добавил президент.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:29 Армия
Видео
Российские беспилотники ударили по украинским грузовикам с боеприпасами
19:59 В стране и мире
Восемь человек погибли при столкновении автобуса с легковушкой и грузовиком в Дагестане
14:58 Армия
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ сделают все для обеспечения суверенитета и безопасности России
18:18 Спорт
Путин объявил благодарность Овечкину за трудовые успехи
17:48 В стране и мире
Видео
Океанолог Сагалевич рассказал о сожалениях Кэмерона из-за пропавшего батискафа в Атлантике
Популярное
Покончивший с собой создатель термоядерной бомбы Клинишов оставил предсмертную записку
Во Владивостоке нашли пропавшую в Вене девушку
Видео
Путин побывал внутри электрического речного трамвая, который будет курсировать по Москве-реке
BBC: в районе крушения «Титаника» пропал подводный аппарат с туристами на борту
Видео
МО РФ: затопление Херсонской области по плану Киева может создать очаги передаваемых комарами заболеваний
Видео
Опубликовано видео наезда машины на двух лосей на МКАД
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.