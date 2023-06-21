Путин заявил об отсутствии шансов у противника на успешное наступление

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Президент России Владимир Путин заявил, что у противника нет шансов из-за мужества и героизма наших бойцов.

«Благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России шансов у противника нет», - заявил Путин.

Путин добавил, что на данный момент наблюдается определенное затишье. По его словам, это связано с серьезными потерями противника в личном составе и в технике. Так, на сегодняшнюю ночь было уничтожено 245 украинских танков и 678 различных бронемашин, в том числе французского, немецкого и американского производства.

Российский президент считает, что противнику «есть над чем подумать», так как масштабные потери могут привести к утрате боеспособности армии в целом.