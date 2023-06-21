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Путин сообщил, что «Сармат» с новой тяжелой ракетой поступит на боевое дежурство в ближайшее время

Вероника Волосунова
14:54 21.06.2023
Путин добавил, что развитие российской ядерной триады является гарантией безопасности России и глобальной стабильности.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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«Сармат» с новой тяжелой ракетой поступит на боевое дежурство в ближайшем будущем. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками высших военных учебных заведений  в Георгиевском зале Кремля

«В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой», - заявил Путин.

Президент добавил, что около половины частей РВСН оснащены комплексами «Ярс», также сейчас проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».

«Строго в соответствии с планами пополняются арсеналы авиационной и морской составляющих стратегических сил. Так, в состав ВМФ введена головная подводная лодка нового проекта "Борей-А"», - отметил Путин.

Президент напомнил, что в январе 2023 года на боевое дежурство на дневную службу вышел фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», который предназначен для решения задач в дальней морской и океанской зонах и оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Путин акцентировал внимание, что развитие ядерной триады является важнейшей задачей для России, поскольку гарантирует безопасность страны и глобальную стабильность.

«Вооружение российской ядерной триады позволяет эффективно и гарантированно обеспечить стратегическое сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил», - заключил Путин.

Ранее Главком ВМФ России Евменов заявил, что спецоперация показала необходимость строительства кораблей «не быстро, а немедленно»

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