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Открытие МВМС, подлодка К-3, реставрация фортов: интервью с Ксенией Шойгу

Андрей Аркадьев
16:22 21.06.2023
Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу в интервью «Звезде» рассказала о проекте.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Кронштадте воплощают в жизнь грандиозный проект «Остров фортов». Сегодня на территории кластера открылся XI Международный военно-морской салон. О том, как развивался проект, рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

«У меня нет слов, это необычные ощущения. Потому что еще недавно это была строительная площадка и был огромный объем трудностей и решений, каких-то коммуникаций. Что-то не приезжало, что-то приезжало не то, где-то не выдерживали сроки, что-то нужно было переделывать. А сейчас здесь просто ходят люди, есть стенды, идет деловая активность», - поделилась она.

Также Ксения Шойгу рассказала об открытии Международного военно-морского салона. По словам Ксении, организаторы выбрали территорию кластера «Остров фортов» для проведения выставки не случайно.

«Мы выполняем поручение президента, и сегодня для нас особый день, потому что в рамках взаимодействия с Минпромторгом поручение выполнено. Мы открыли конгрессно-выставочный комплекс, я уверена, что на военно-морской салон будет еще больше народу, потому что впервые морская часть вместе с деловой частью объединились и это не находится в разных местах», - добавила она.

Ксения Шойгу сообщила и о первой советской атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол». В прошлом году ее разместили в здании Музея военно-морской славы в Кронштадте на территории кластера «Остров фортов». Кормовую часть субмарины на самоходных осях перевозили по улицам города в октябре прошлого года. Затем перевезли носовую часть.

«Вы видите К 3 - она красавица, просто легенда, "Мона Лиза", как ее называют. Тот же самый вид - как спускалась. Открытие экспозиции в декабре 2023 года, огромное количество вещей, которые нужно сделать исторически точно, много оборудования пришло в негодность из-за времени. Но будет одна часть, которую мы оставим нетронутой, чтобы не было ощущения, что она всегда была нетронутой. Спасибо подводникам, что ее спасли и дали возможность поместить ее внутрь музея, и такого музея нет нигде в мире», - отметила она.

Руководитель проектного офиса по созданию «Острова фортов» отметила, что нигде в мире нет конгрессно-выставочного центра, где посередине стоит атомная подлодка.

«Проект создан руками тысяч разных людей, которые прошли с нами этот путь. Я им благодарна и буду им всегда должна», - отметила Ксения.

Также она рассказала о реставрации построенного в 1704 году форта «Кроншлот» и правильности выбора «Острова фортов» для проведения военно-морского салона.

«Здесь закладывался флот. И на мой взгляд, это историческое место и это очень правильное место для проведения морского салона. У нас в акватории за фарватером реставрируется самый старый форт Кронштадта 1704 года постройки - он ровесник Петропавловской крепости. И здесь среди 17 фортификационных сооружений внутри Балтийского залива», - констатировала Ксения Шойгу.

Она отметила, что на территории «Острова фортов» проводится работа по сохранению исторического наследия и развитию Кронштадта.

«Есть арсеналы, которые говорят о Первой мировой войне, есть К-3, которая говорит о холодной войне. У нас есть и инновационный кластер, который говорит и о будущем флота. Это, наверное, одно из самых логичных мест для проведения морского салона. Помимо этого, думаю, будут еще и стационарные стенды», - сказала она.

Международный военно-морской салон будет работать в период с 21 по 25 июня 2023 года. Экспозиция предприятий кораблестроительной отрасли собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников.

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