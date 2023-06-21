От кораблей флота до «Стрижей»: как проходит Международный военно-морской салон

Раньше местом проведения салона был Васильевский остров. Но в этот раз впервые выставочная площадка разместилась на территории нового кластера «Остров Фортов».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Кронштадте открылась одна из ведущих мировых выставок в области кораблестроения - Международный военно-морской салон. На нем представлены новейшие виды российских и иностранных вооружений – и это не только корабли и подводные лодки.

Масштабная экспозиция и деловая программа продемонстрируют серьезный потенциал российской науки, инженерных школ и оборонно-промышленного комплекса. Проводится она раз в два года, начиная с 2003-го.

Все это время местом проведения салона был Васильевский остров. Но в этот раз впервые выставочная площадка разместилась на территории нового кластера «Остров Фортов».

На открытии салона выступили глава Минпромторга Денис Манутров, губернатор Петербурга Александр Беглов и главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Адмирал, пригласив посетителей на борта представленных современных кораблей, также упомянул о роли военных моряков в специальной военной операции, где они демонстрируют героизм, мужество и профессионализм.

Кроме этого, посетителей салона порадовало выступление пилотажной группы ВВС России «Стрижи» - групповые фигуры высшего пилотажа выполняла семерка истребителей МиГ-29.