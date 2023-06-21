Вопросы истории Международный военно-морской салон Ксения Шойгу рассказала о реставрации старейшего форта Кронштадта Андрей Аркадьев По словам Ксении Шойгу, выбор туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» для проведения Международного военно-морского салона является правильным. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Кронштадте проходит масштабная реставрация легендарных петровских фортов. О реставрации построенного в 1704 году «Кроншлота» рассказала «Звезде» руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. «У нас в акватории за фарватером реставрируется самый старый форт Кронштадта 1704 года постройки - он ровестник Петропавловской крепости», - сказала она. Ксения Шойгу отметила правильность выбора в качестве площадки проведения Международного военно-морского салона территории кластера «Остров фортов». «Есть арсеналы, которые говорят о Первой мировой войне, есть подлодка К-3, которая говорит о гонке вооружений и холодной войне, у нас есть и инновационный кластер, который говорит и о будущем флота. Это, наверное, одно из самых логичных мест для проведения морского салона», - добавила она. Международный военно-морской салон будет работать в период с 21 по 25 июня 2023 года. Экспозиция предприятий кораблестроительной отрасли собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. Экспертное мнение и аналитика