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Ксения Шойгу рассказала о реставрации старейшего форта Кронштадта

Андрей Аркадьев
13:40 21.06.2023
По словам Ксении Шойгу, выбор туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» для проведения Международного военно-морского салона является правильным.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Кронштадте проходит масштабная реставрация легендарных петровских фортов. О реставрации построенного в 1704 году «Кроншлота» рассказала «Звезде» руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

«У нас в акватории за фарватером реставрируется самый старый форт Кронштадта 1704 года постройки - он ровестник Петропавловской крепости», - сказала она.

Ксения Шойгу отметила правильность выбора в качестве площадки проведения Международного военно-морского салона территории кластера «Остров фортов».

«Есть арсеналы, которые говорят о Первой мировой войне, есть подлодка К-3, которая говорит о гонке вооружений и холодной войне, у нас есть и инновационный кластер, который говорит и о будущем флота. Это, наверное, одно из самых логичных мест для проведения морского салона», - добавила она.

Международный военно-морской салон будет работать в период с 21 по 25 июня 2023 года. Экспозиция предприятий кораблестроительной отрасли собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников.

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