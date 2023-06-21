В стране и мире В стране и мире Международный военно-морской салон ТЕГИ

Ксения Шойгу: нигде нет конгрессно-выставочного центра, где посередине стоит АПЛ

Тимур Шерзад
11:09 21.06.2023
Руководитель проектного офиса по созданию «Острова фортов» подчеркнула, что раньше никто не завозил внутрь здания объектов такой массы и объема. И даже не перевозил по суше.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу рассказала «Звезде» об уникальности конгрессно-выставочного комплекса, где проходит Международный военно-морской салон в этом году. 

«Вы видите К-3, она красавица, легенда атомного подводного флота, "Мона Лиза", как ее называют, тот же самый вид, один в один, как спускалось, открытие экспозиции в декабре 2023 года, огромное количество вещей, которое необходимо сделать в исторической точности, очень много аппаратуры пришла в негодность из-за времени», - заявила Шойгу. 

Она добавила, что такого конгрессно-выставочного комплекса, где посередине находится атомная подводная лодка, нет нигде. Кроме этого, объекта такой массы и объема не завозили внутрь здания, и даже, по словам Ксении Шойгу, не транспортировали по суше.

Ранее «Звезда» показала, как выглядела доставка первой отечественной атомной подлодки К-3 в музей.   

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:09 В стране и мире
Видео
Ксения Шойгу: нигде нет конгрессно-выставочного центра, где посередине стоит АПЛ
08:14 В стране и мире
Видео
Появились кадры последствий удара украинского БПЛА по жилому дому в Донецке
07:37 В стране и мире
Число погибших из-за прорыва Каховской ГЭС и затопления увеличилось до 41 человека
04:42 ОПК
Атомная подлодка «Арктур» поступит на вооружение ВМФ РФ после 2037 года
03:33 В стране и мире
Видео
Пламя в цеху в Волоколамске взвивается на 10-метровую высоту
Популярное
Во Владивостоке нашли пропавшую в Вене девушку
Видео
Путин побывал внутри электрического речного трамвая, который будет курсировать по Москве-реке
BBC: в районе крушения «Титаника» пропал подводный аппарат с туристами на борту
Видео
МО РФ: затопление Херсонской области по плану Киева может создать очаги передаваемых комарами заболеваний
Видео
ФСБ пресекла попытку теракта против руководства Запорожской области
Видео
Опубликовано видео наезда машины на двух лосей на МКАД
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.