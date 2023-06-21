Ксения Шойгу: нигде нет конгрессно-выставочного центра, где посередине стоит АПЛ

Руководитель проектного офиса по созданию «Острова фортов» подчеркнула, что раньше никто не завозил внутрь здания объектов такой массы и объема. И даже не перевозил по суше.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу рассказала «Звезде» об уникальности конгрессно-выставочного комплекса, где проходит Международный военно-морской салон в этом году.

«Вы видите К-3, она красавица, легенда атомного подводного флота, "Мона Лиза", как ее называют, тот же самый вид, один в один, как спускалось, открытие экспозиции в декабре 2023 года, огромное количество вещей, которое необходимо сделать в исторической точности, очень много аппаратуры пришла в негодность из-за времени», - заявила Шойгу.

Она добавила, что такого конгрессно-выставочного комплекса, где посередине находится атомная подводная лодка, нет нигде. Кроме этого, объекта такой массы и объема не завозили внутрь здания, и даже, по словам Ксении Шойгу, не транспортировали по суше.

Ранее «Звезда» показала, как выглядела доставка первой отечественной атомной подлодки К-3 в музей.