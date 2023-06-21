Главком ВМФ Евменов: США не просили у РФ помощи в поиске пропавшего у «Титаника» батискафа

Николай Евменов выразил надежду, что люди в батискафе будут спасены.

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Соединенные Штаты не просили Россию помочь в ситуации с пропавшим у «Титаника» батискафом. Об этом сообщил главком ВМФ России Николай Евменов.

«К нам, к сожалению, за помощью не обращались. Будем надеяться, что найдут и будут спасены», - заявил Евменов на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.

Ранее сообщалось, что пассажиры пропавшего батискафа могут замерзнуть раньше, чем кончится кислород.

Тем временем на Международном военно-морском салоне кипит жизнь и проводятся различные мероприятия. Так, недавно состоялось выступление пилотажной группы «Стрижи» на истребителях МиГ-29.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.