CNN: пассажиры пропавшего батискафа могут замерзнуть раньше, чем кончится кислород

По мнению океанографа Галло, если аппарат находится на дне у обломков «Титаника», его пассажиры могут погибнуть от переохлаждения раньше, чем у них кончится кислород.

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Океанограф Дэвид Галло высказал опасения, что пассажиры пропавшего у «Титаника» батискафа могут замерзнуть раньше, чем у них закончится кислород. Об этом сообщает телеканал CNN.

Он отметил, что такой исход не исключен, если подводный аппарат находится среди обломков корабля на дне. Пассажирам может грозить переохлаждение, поскольку на такой глубине среда сильно отличается.

«Это как визит на другую планету... Это бессолнечная, холодная среда и высокое давление», - сказал Галло.

Впрочем, кислорода у пассажиров батискафа тоже хватит ненадолго. По данным спасателей, у них осталось около 40 часов.

Напомним, поиски подводного аппарата начались более суток назад. На его борту находятся пять человек, из них трое - пассажиры.