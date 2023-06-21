В Кронштадте открылся XI Международный военно-морской салон

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В Кронштадте, на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов», открылся XI Международный военно-морской салон.

Со вступительным словом выступил глава Минпромторга Денис Мантуров, который передал поздравительное послание президента, и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Выступил и главком ВМФ России Николай Евменов. Он отметил роль Кронштадта, как колыбели российского флота и символичность того, что салон наконец-то открывается именно там.

«Сейчас, когда идет спецоперация, личный состав ВМФ достойно участвует в ней, показывая героизм, мужество и профессионализм», - заявил Евменов.

Он пригласил всех посетителей салона на борт самых современных морских кораблей, которые представлены на пирсе Усть-Рогатка.

Ранее сообщалось, что атомная подлодка «Арктур» поступит на вооружение ВМФ РФ после 2037 года.