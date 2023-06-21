Опубликованы кадры выступления пилотажной группы «Стрижи» на МВМС-2023

Ранее Ксения Шойгу рассказала об уникальности площадки, на базе которой проходит Международный военно-морской салон. Впервые он открывается в Кронштадте - колыбели российского флота, сказал в своем выступлении главком ВМФ Николай Евменов.

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