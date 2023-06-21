Опубликованы кадры выступления пилотажной группы «Стрижи» на МВМС-2023
Международный военно-морской салон впервые проходит в Кронштадте, на территории «Острова фортов».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Пилотажная группа «Стрижи» ВВС России выступила на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.
Семерка истребителей МиГ-29 в цветах российского триколора продемонстрировала посетителям салона групповые фигуры высшего пилотажа.
Ранее Ксения Шойгу рассказала об уникальности площадки, на базе которой проходит Международный военно-морской салон. Впервые он открывается в Кронштадте - колыбели российского флота, сказал в своем выступлении главком ВМФ Николай Евменов.
Ранее «Звезда» показала, как «Русские Витязи» и «Стрижи» отрабатывают применение ракет «воздух-воздух».