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Блогера Варламова* признали иноагентом

Сергей Лебедев
20:29 23.03.2023
Минюст России включил его в реестр за получение поддержки от иностранных источников.
Блогера Варламова* признали иноагентом
© Фото: Anton Belitsky, Global Look Press
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Министерство юстиции Российской Федерации сегодня включило в реестр иностранных агентов блогера Илью Варламова*. В ведомстве обосновали свое решение тем, что блогер получал поддержку от иностранных источников.

Утверждается, что Варламов* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Об этом говорится в сообщении Минюста.

Кроме того, иноагентами признали юриста Павла Чикова*, журналиста Руслана Бакалейко*, политолога Руслана Айсина* и общественника Светлану Ладу-Русь*.

Напомним, сегодня Басманный суд Москвы на два месяца заочно арестовал признанного в России иноагентом блогера Максима Каца*. На него в прошлом году завели уголовное дело за распространение фейков об армии. Блогер объявлен в международный розыск.

* физическое лицо, признанное  выполняющим функции иностранного агента. 

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