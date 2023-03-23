Блогера Варламова* признали иноагентом

Минюст России включил его в реестр за получение поддержки от иностранных источников.

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Министерство юстиции Российской Федерации сегодня включило в реестр иностранных агентов блогера Илью Варламова*. В ведомстве обосновали свое решение тем, что блогер получал поддержку от иностранных источников.

Утверждается, что Варламов* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Об этом говорится в сообщении Минюста.

Кроме того, иноагентами признали юриста Павла Чикова*, журналиста Руслана Бакалейко*, политолога Руслана Айсина* и общественника Светлану Ладу-Русь*.

Напомним, сегодня Басманный суд Москвы на два месяца заочно арестовал признанного в России иноагентом блогера Максима Каца*. На него в прошлом году завели уголовное дело за распространение фейков об армии. Блогер объявлен в международный розыск.

* физическое лицо, признанное выполняющим функции иностранного агента.