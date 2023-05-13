Земфира* обжаловала решение Минюста о признании ее иноагентом

Певица Земфира* считает, что признание ее иноагентом незаконно.

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Певица Земфира Рамазанова* подала иск в суд, чтобы оспорить решение Минюста РФ о признании ее иностранным агентом. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Иск зарегистрирован судом 10 мая, дата его рассмотрения пока не назначена», - сообщил представитель суда агентству.

Ранее Алла Пугачева сама попросила Минюст включить ее в список иностранных агентов. Она выложила пост с просьбой в социальной сети.

* Земфира - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ.